أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست (فيديو)

باريس سان جيرمان يعود للصدارة مؤقتا
Published On 25/10/2025

تألق النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان في فوز فريقه على بريست بنتيجة 3 / 0 السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أحرز حكيمي الهدفين الأول والثاني للفريق الباريسي في الدقيقتين 29 و39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

بهذه الثنائية يفتتح النجم المغربي رصيده التهديفي في بطولة الدوري هذا الموسم بعد مشاركته في 8 مباريات.

وفي الشوط الثاني أضاع بريست فرصة ثمينة لتقليص الفارق عندما أهدر لاعبه رومان دي كاستيو ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وعزز باريس سان جيرمان تفوقه بهدف ثالث سجله ديزيريه دوي في الدقيقة 96.

وتجاوز الفريق الباريسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، وبطل الثلاثية المحلية في فرنسا آخر موسمين بهذا الفوز كبوة تعثره بتعادلين متتاليين أمام ليل وستراسبورغ.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا، خلفه غريمه أولمبيك مارسيليا (18 نقطة) قبل مباراته أمام لانس. أما بريست تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

المصدر: الألمانية

