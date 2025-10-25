سندرلاند يعود من بعيد ويعاقب تشيلسي ليبعده عن المراكز الخمسة الأولى (فيديو)
ألحق سندرلاند الهزيمة (2-1) بمضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، عندما سدد البديل شمس الدين طالبي كرة منخفضة في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وكان الضيوف، الذين تقدموا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، قد تأخروا في الدقيقة الرابعة عندما سجل أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع تشيلسي.
لكن تقدُّم تشيلسي ألغاه ويلسون إيزيدور في الدقيقة 22 عندما سدد اللاعب الفرنسي من مسافة قريبة بعد فشل تشيلسي في التعامل مع رمية تماس طويلة.
وبدا أن المباراة تتجه نحو التعادل قبل أن يستغل طالبي تمريرة زميله البديل برايان بوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تاركا الحارس روبرت سانشيز بلا أي فرصة للتصدي للكرة.
