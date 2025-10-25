مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته ويحقق فوزه الثالث على التوالي (فيديو)
واصل مانشستر يونايتد الارتقاء بمستواه تحت قيادة المدرب روبن أموريم، حيث سجَّل ماتيوس كونيا وكاسيميرو إضافة إلى هدفين من برايان مبيومو، ليفوز أصحاب الأرض (4-2) على برايتون، السبت، وهو انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي محاولة للبناء على انتصاره على ليفربول الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عام 2016، أطلق كونيا تسديدة رائعة في الدقيقة 24 في الزاوية السفلى للمرمى، وهو الهدف الأول للاعب البرازيلي مع يونايتد.
وكان الحظ حليف البرازيلي كاسيميرو في الهدف الثاني بعدها بنحو 10 دقائق، حيث اصطدمت تسديدته بالأرض قبل أن تغيّر اتجاهها لتجد طريقها إلى الشباك، ثم أضاف مبومو الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب، ليسيطر أصحاب الأرض على المباراة بشكل كامل.
وسجَّل داني ويلبيك لاعب برايتون هدفا رائعا من ركلة حرة في مرمى فريقه السابق، ثم أضاف تشارالامبوس كوستولاس هدفا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، ليضمن نهاية متوترة في أولد ترافورد.
ومع اندفاع برايتون نحو الهجوم بحثا عن هدف التعادل، سدد مبومو كرة رائعة في سقف المرمى، ليرفع يونايتد إلى المركز الرابع في الترتيب. وظل برايتون في المركز الثاني عشر.