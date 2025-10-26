أرسنال يحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس (فيديو)
Published On 26/10/2025
عزز أرسنال موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 1-0 على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، سجل إيبيرشي إيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، رافضا الاحتفال في الوقت ذاته بتسجيله هدفا في شباك فريقه القديم.
وعقب انتهاء هذا الديربي اللندني، رفع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003/2004، والذي حقق فوزه الرابع على التوالي والسابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بورنموث.
في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات، عند 13 نقطة في المركز العاشر.
