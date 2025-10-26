أستون فيلا يواصل انتفاضته ويهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)
واصل أستون فيلا انتفاضته بالفوز على مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 1 – 0، اليوم الأحد، في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وعلى ملعب فيلا بارك، يدين أستون فيلا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ماتي كاش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19، وقد عجز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا عن إدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من اللقاء.
وكان مانشستر سيتي يأمل في تحقيق فوزه الرابع على التوالي والتقدم خطوة أخرى نحو المنافسة على صدارة البطولة، التي فرط في لقبها الموسم الماضي لمصلحة ليفربول.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، إلى 15 نقطة في المركز السابع.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز الرابع.