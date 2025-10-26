شاهد بلينغهام يقود ريال مدريد للفوز على برشلونة والابتعاد في الصدارة (فيديو)

سجل جود بلينغهام هدفا وقدم تمريرة حاسمة ليقود ريال مدريد للفوز 2 – 1 على ضيفه برشلونة، ليعزز فريق المدرب تشابي ألونسو صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدما بخمس نقاط على برشلونة الثاني.

ومنح مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من بلينغهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الزائر في الدقيقة 38. وسجل بلينغهام هدف الفوز قرب الاستراحة.

وأهدر مبابي ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني. وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول بيدري على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع.