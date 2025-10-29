الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تكشف موقفها من الزواج (فيديو)

كشفت الملاكمة الجزائرية وبطلة الألعاب الأولمبية إيمان خليف مؤخرًا عن نظرتها إلى الزواج، موضحة أنها لا تمانع فكرة الارتباط في المستقبل متى توفرت الظروف المناسبة.

وأوضحت خليف، في حديث لقناة النهار الجزائرية، أنها تركز حاليًا على مسيرتها الرياضية، مشيرة إلى أن الزواج يبقى خطوة طبيعية ومهمة في حياة أي إنسان، لكنها تفضل أن يأتي في الوقت الملائم ومع الشخص المناسب.

وقالت إن سنها الحالي مناسب للزواج، غير أن الأولوية الآن هي لمواصلة النجاح في المجال الرياضي، مضيفة أنها تؤمن بأن ما كتبه الله سيحدث في حينه.

واختتمت حديثها بتفاؤل قائلة إنها تأمل أن يأتي اليوم الذي تحقق فيه هذا الحلم عندما يحين الوقت المناسب “إذا توافرت شروطه، وجاء الشخص المناسب، بالتأكيد لن أقول لا”.

وكانت إيمان خليف، البالغة من العمر 25 عاما، قد أثارت الجدل في أولمبياد باريس بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، برفقة التايوانية لين يو تينغ، حيث أثيرت شكوك بشأن هويتهما الجنسية، ما دفع الاتحاد العالمي إلى فرض اختبارات إلزامية بدءا من مايو الماضي.

ولجأت إيمان خليف إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار الاتحاد العالمي، إلا أن ملفها لم يحسم بعد.

وتواجه إيمان منذ فترة، حملة من الشائعات، منذ قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بإخضاع كل الرياضيين لاختبار تحديد الجنس، قبل السماح لهم بالمشاركة في أي منافسة ينظمها.

وأعلن الاتحاد العالمي للملاكمة عن بدء تطبيق فحوص إلزامية لتحديد الجنس على جميع الرياضيين والرياضيات الراغبين في خوض منافساته.

وأوضح الاتحاد أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان العدالة، وتكافؤ الفرص، بين الرجال والنساء، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المشاركين.