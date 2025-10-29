حكم جديد بشأن دوري السوبر الأوروبي.. وريال مدريد يسعى للحصول على تعويضات

رفضت المحكمة الإقليمية في مدريد اليوم الأربعاء الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الإسباني ورابطة الدوري الإسباني في قضية دوري السوبر الأوروبي.

وعلى إثر ذلك، يسعى ريال مدريد الآن للحصول على تعويضات من اليويفا، مؤكدا أن النادي تعرض لأضرار كبيرة بسبب ممارسات وتهديدات الاتحاد للفرق الداعمة للبطولة.

وكان ريال مدريد من بين 12 ناديا أيدوا إطلاق دوري السوبر عام 2021، لكن المشروع انهار سريعا تحت ضغط الجماهير والحكومات والتهديد بالعقوبات من اليويفا. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الفيفا واليويفا خالفا قوانين الاتحاد الأوروبي بموقفهما من البطولة.

مطالبة الفيفا واليويفا بوقف معارضتهما

وفي العام الماضي، أصدر القضاء الإسباني قرارا يطالب الفيفا واليويفا بوقف معارضتهما لدوري السوبر، معتبرا أن المؤسستين تستغلان مكانتهما بشكل غير عادل وتمنعان المنافسة.

وذكر ريال مدريد في بيانه: “نرحب بقرار المحكمة في مدريد برفض الطعون، ونعتبر أن اليويفا انتهك قواعد المنافسة الأوروبية واستغل وضعه المهيمن، وهذا يوافق حكم محكمة العدل الأوروبية”.

وأضاف النادي أنه أجرى مناقشات مطولة مع مسؤولي اليويفا في 2025 من أجل إصلاحات في طريقة إدارة كرة القدم وضمان استدامة مالية وحماية صحة اللاعبين وتحسين تجربة الجماهير، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وأكد النادي أنه سيواصل جهوده لمصلحة كرة القدم وسيطالب اليويفا بتعويضات عن الضرر.

ولا يعد الحكم القضائي نهائيا ويحق للجهات المعنية الطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية.

اليويفا يراجع الحكم

من جهته، أكد اليويفا أنه سيقوم بمراجعة الحكم قبل اتخاذ أي خطوات لاحقة.

وقال الاتحاد الأوروبي: “الحكم لا يمنح أي صلاحية لدوري السوبر الذي أعلن عنه سنة 2021، ولا يمس بقواعد الترخيص الحالية المعتمدة في 2022 والمحدثة في 2024، والتي لا تزال سارية”.

وأضاف: “القواعد تضمن تقييم أي بطولة دولية بمعايير شفافة وموضوعية. ويأتي هذا التطور بعد إقرار البرلمان الأوروبي قرارا يعارض المسابقات الانفصالية لأنها تهدد النظام الرياضي ككل”.

الأندية المتبقية في السوبر الأوروبي

وبعد انسحاب ستة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، تراجع الدعم لدوري السوبر الأوروبي بشكل كبير وبقي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فقط يدعمون المشروع.

وبعد انسحاب يوفنتوس في يوليو/تموز 2023، بقي ريال مدريد وبرشلونة في الواجهة.

وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا مؤخرا إنهم “يؤيدون السلام” ويرغبون بعودة أندية دوري السوبر إلى اليويفا.