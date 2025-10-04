رياضة|المملكة المتحدة

أرسنال يفوز على وست هام في المباراة رقم 300 للمدرب أرتيتا (فيديو)

أرسنال يتصدر مؤقتا بثنائية فى شباك وست هام
Published On 4/10/2025

ارتقى أرسنال مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل ديكلان رايس هدفا في مرمى ناديه السابق وست هام يونايتد ليحقق فوزا على أرضه بنتيجة 2-صفر في قمة لندنية السبت.

تقدم أرسنال في الدقيقة 38 من هجمة منظمة أنهاها إبريتشي إيزي بتسديدة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من رايس بتسديدة مباشرة في الشباك.

وهيمن أرسنال على المباراة أمام وست هام الذي ركن للدفاع وفشل في تسديد أي كرة على المرمى.

ثم حسم بوكايو ساكا النقاط الثلاث من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ليحقق أرسنال الفوز في مباراته رقم 300 مع مدربه ميكل أرتيتا.

وتوج هذا أسبوعا رائعا لأرسنال، الذي انتزع فوزا متأخرا على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الماضي قبل أن يتغلب على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويملك فريق المدرب أرتيتا 16 نقطة من أول سبع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة على حامل اللقب ليفربول الذي قد يستعيد الصدارة حال فوزه على تشيلسي في وقت لاحق اليوم.

ويبقى وست هام في المركز قبل الأخير بأربع نقاط.

المصدر: رويترز

