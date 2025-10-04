توتنهام في وصافة البريميرليغ بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد (شاهد)

فاز توتنهام هوتسبير على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت، بفضل هدف وتمريرة حاسمة من محمد قدوس، مما ألحق بالفريق المضيف أول هزيمة له في الدوري على ملعب إيلاند رود منذ أكثر من عام.

قاد ماتيس تيل هجوم توتنهام، ومنحهم التقدم في الدقيقة 23 بتسديدة غيرت اتجاهها، قبل أن يعادل نوح أوكافور النتيجة بسرعة عندما تصدى جولييلمو فيكاريو لتسديدة سهلة.

مع هطول الأمطار بغزارة في الشوط الثاني، استغل قدوس خطأ دفاعيا واندفع نحو المرمى، وسدد كرة أخرى غيرت اتجاهها سكنت شباك حارس ليدز كارل دارلو، ليمنح توتنهام التقدم 2-1، مسجلا بذلك هدفه الأول مع النادي.

انتهى سجل ليدز الخالي من الهزائم على أرضه عند 23 مباراة في الدوري، حيث تقدم توتنهام مؤقتا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يزور تشيلسي في وقت لاحق من يوم السبت. ويحتل ليدز المركز الثاني عشر بثماني نقاط.