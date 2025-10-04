شاهد: تشلسي يطيح بليفربول من صدارة البريميرليغ بفوز مثير

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل موسيس كايسيدو هدف تشلسي في الدقيقة الرابعة عشر، وعدل الهولندي كودي جاكبو النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة الـ63، وخطف البديل البرازيلي إستيفاو ويليان هدف البلوز القاتل في الدقيقة 90+6.

بتلك الهزيمة فقد ليفربول الصدارة وأصبح في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما صعد تشلسي إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة.