شاهد: مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على سندرلاند في البريميرليغ
Published On 4/10/2025|
آخر تحديث: 07:58 PM (توقيت مكة)
وضع مانشستر يونايتد حدا لصحوة ضيفه سندرلاند وهزمه بنتيجة 2-صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب أولد ترافورد.
أنجز مانشستر المهمة بهدفين في الشوط الأول، إذ تقدم بهدف مبكر سجله ماسون ماونت بعد مرور 8 دقائق، بعد تمريرة حاسمة من زميله بنيامين سيسكو.
وأضاف سيسكو الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 31، ليحصل الشياطين الحمر على ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط، ليقفز للمركز الثامن، بعدما حقق فريق المدرب روبن أموريم فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم.
أما سندرلاند، فتلقى خسارته الأولى في آخر خمس جولات، بعد فوزين وتعادلين، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس.
المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر