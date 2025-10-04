مارسيليا يقفز لقمة الدوري الفرنسي بثلاثية أمام ميتز متذيل الترتيب (فيديو)

قفز أولمبيك مارسيليا لقمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على مضيفه ميتز السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

رفع مارسيليا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأولمبيك ليون، قبل مباراتهما غدا في إطار نفس الجولة.

سيلعب أولمبيك ليون على أرضه أمام تولوز، بينما ينتظر سان جيرمان اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام ليل.

أما ميتز بقى في ذيل الترتيب برصيد نقطتين في المركز الثامن عشر (الأخير) بعدما تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم.

وحسم مارسيليا الفوز بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها إيجور باربوزا ومات أورايلي وأمين جويري في الدقائق 51 و69 و76.