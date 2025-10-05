بمشاركة فلسطينيين.. جماهير أتلتيك بلباو الإسباني ترفع العلم الفلسطيني وتطالب بوقف الإبادة (فيديو)

نظم نادي أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم السبت، فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني على ملعبه سان ماميس قبيل مباراته أمام فريق ريال مايوركا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشملت الفعالية حضور فلسطينيين، من بينهم كابتن منتخب فلسطين السابقة هني ثلجية، إضافة إلى ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إقليم الباسك.

ورفعت الجماهير خلال العرض العلم الفلسطيني، كما رفعت لافتة رسالة تضامنية على شاشات الملعب، قالت فيها: “أتلتيك مع فلسطين. أوقفوا الإبادة”.

كما أضاء النادي شاشات ملعبه “سان ماميس” بالعلم الفلسطيني.

وتأتي الفعالية في إطار مشروع مشترك بين مؤسسة أتلتيك بلباو والأونروا في إقليم الباسك، يهدف إلى تقديم دروس في التربية البدنية لحوالي 8 آلاف طفل فلسطيني لاجئ في سوريا، عبر 16 مدرسًا تم تعيينهم في مدارس تديرها الأونروا.

وقال نادي أتلتيك بلباو إن هذا “الحدث يعد جزءًا من التزام النادي بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يستخدم النادي منصته الرياضية للتعبير عن التضامن مع القضايا الإنسانية، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة“.

وفي وقت سابق حقق فريق أتلتيك بلباو فوزا غائبا على حساب ضيفه ريال مايوركا (2-1) ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ولم يفز بلباو على مدار شهر سبتمبر/أيلول بالكامل، إذ يرجع آخر انتصار له إلى تاريخ 31 أغسطس/آب عندما هزم ريال بيتيس (2-1).

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان قد أعلن الاعتراف بدولة فلسطين أواخر مايو/أير الماضي، ليشكل هذا الاعتراف تتويجا لمواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال، تبنتها مدريد على مدار أكثر من نصف قرن.