رفعوا علم فلسطين.. فرحة هستيرية لجماهير إشبيلية بعد الفوز برباعية على برشلونة (فيديو)

تلقى فريق برشلونة الإسباني هزيمة قاسية أمام مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

افتتح أليكسيز سانشيز التسجيل للفريق الأندلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 13، قبل أن يضيف إسحاق روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 36.

ونجح الإنجليزي ماركوس راشفورد في تقليص الفارق بتسجيل هدف برشلونة الوحيد في نهاية الشوط الأول، إلا أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهدر فرصة التعادل بعدما فشل في تنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، عزز خوسيه أنخيل كارمونا تفوق إشبيلية بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يختتم أكور آدامز الرباعية في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة صاعدا إلى المركز الرابع.

كما لوحت جماهير إشبيلية بعلم فلسطين خلال احتفالها بفوز فريقها التاريخي على برشلونة والذي يأتي بعد عشر سنوات من آخر فوز. كما تعد هذه الخسارة الأولى لبرشلونة في الليغا هذا الموسم.