مانشستر سيتي يعود بالنقاط الثلاث من ميدان برينتفورد (فيديو)

انتزع مانشستر سيتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية بفوز صعب خارج ملعبه على برينتفورد بنتيجة 1 – 0 الأحد، في ختام منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل إرلينغ هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليمنح فريقه الفوز الثاني على التوالي، والرابع هذا الموسم في بطولة الدوري.

وواصل هالاند توهّجه هذا الموسم بتسجيله 18 هدفا مع 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده النرويج منذ بداية الموسم الجاري.

وتجاوز مانشستر سيتي بهذا الفوز كبوة تعادله أمام موناكو بنتيجة 2 – 2 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس ليبقى على بعد ثلاث نقاط فقط من أرسنال صاحب الصدارة.

أما برينتفورد فتلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليبقى في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.