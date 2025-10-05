نوتنغهام يسقط أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل لاعب الوسط برونو جيمارايش هدفا رائعا وحصل على ركلة جزاء ليقود نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 2-صفر على نوتنغهام فورست، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتتزايد الضغوط على أنجي بوستيكوجلو مدرب فورست الذي يواجه انتقادات شديدة.

وواجه المدرب الأسترالي مهمة صعبة في المباراة، وكان حارس المرمى ماتس سيلز أفضل عنصر في صفوف الفريق إذ تصدى للعديد من الكرات الخطيرة، بينما واجه فورست صعوبة حقيقية في تهديد مرمى نيوكاسل.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم جيمارايش لنيوكاسل في الدقيقة 58 بتسديدة رائعة، إذ تلقى تمريرة من دان بيرن خارج منطقة الجزاء وسدد بقوة في مرمى سيلز.

وقدم فورست كل ما لديه حتى تلك اللحظة، لكنه تراجع بعد الهدف، ولعب الحارس سيلز دورا كبيرا في الحفاظ على آمال فريقه في العودة خلال المباراة.

ومع تصاعد الضغط من جانب نيوكاسل، نجح سيلز في إنقاذ مرماه من تسديدة ماليك تياو الرائعة، وبعدها بدقيقتين فقط، منع هارفي بارنز من التسجيل.

وواجه فورست صعوبة كبيرة في تهديد مرمى نيوكاسل، وكان كريس وود بعيدا عن مستواه الذي قاده لإحراز 20 هدفا في الدوري الممتاز الموسم الماضي، وافتقدت تسديدات فورست على المرمى للقوة الكافية لإزعاج الحارس نيك بوب.

ولم يكن بوسع سيلز فعل الكثير عندما عرقل إليوت أندرسون اللاعب جيمارايش في الدقيقة 82 ليحصل نيوكاسل على ركلة جزاء نفذها المهاجم نيك فولتماده بثقة مضيفا الهدف الثاني.

وصعد الفوز بنيوكاسل إلى المركز 11 برصيد تسع نقاط بينما يحتل فورست بقيادة بوستيكوجلو، والذي لم يحقق أي فوز في سبع مباريات، المركز 17 برصيد خمس نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام أقرب مراكز الهبوط.