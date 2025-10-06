بلا نظارات أو سماعات عازلة.. القناص يوسف ديكيتش يحصد ذهبية “البنادق الهوائية” (شاهد)

استطاع القناص التركي الشهير يوسف ديكيتش أن يفوز بالميدالية الذهبية في البطولة الأوروبية للبنادق الهوائية بدون معدات وبدون نظارات خاصة أو سماعات عازلة.

وأقيمت المسابقة في مدينة إسطنبول لأول مرة، حيث حققت تركيا نجاحا تاريخيا بفوزها بميداليات ذهبية في جميع فئات الفرق في بطولة أوروبا للبنادق الهوائية، فحقق الرياضيون الوطنيون الذين وصلوا إلى القمة في فئات الرماية بالبندقية الهوائية 10 أمتار للرجال، والرماية بالبندقية الهوائية 10 أمتار للسيدات، بصماتهم الذهبية.

🏆 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 🔫 Sporcumuz Yusuf Dikeç, rakibi Paul Fröhlich'i 17-15 mağlup ediyor ve final maçında Almanya karşısında 1-0 öne geçiyoruz. pic.twitter.com/YMzBdiC1F6 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 4, 2025

وتمكن يوسف ديكيتش ومصطفى إينان من الفوز في فئة مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار للرجال في دوري أبطال أوروبا للبنادق الهوائية، وحصلا على الميدالية الذهبية بفضل أدائهما المتميز.

وحقق المنتخب الوطني، الذي تغلب على منافسيه الألمانيين كريستيان ريتز وبول فروهليش في منافسة صعبة، نجاحًا آخر مهمًّا في تاريخ الرماية.

النساء يحققن نجاحا كبيرا

حققت الرياضيات السيدات أيضا نجاحا كبيرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا للبنادق الهوائية، إذ فازت الرياضيتان الوطنيتان داملا كوسي وإليف بيرفين ألتون على منافستيهما النرويجيتين في فئة البندقية الهوائية 10 أمتار للسيدات وحصلتا على الميدالية الذهبية.

وفي فئة فريق السيدات في الرماية بالبندقية الهوائية من مسافة 10 أمتار، حصلت إسراء بوزابالي وشيفال إيلايدا تارهان على ميدالية ذهبية أخرى لتركيا بعد أن تفوقتا على منافستيهما الفرنسيتين.