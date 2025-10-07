فريق “إسرائيل-بريمير تيك” للدراجات يغير اسمه بعد الاحتجاجات ضد مشاركته في السباقات

قال فريق دراجات إسرائيل-بريمير تيك إنه سيغير علامته التجارية قبل موسم 2026، متخليا عن هويته الإسرائيلية الحالية بعد أكثر من عقد من الزمن.

وتعرض الفريق، الحاصل على الترخيص الإسرائيلي في عام 2014، ويقع مقره في إسرائيل، لسلسلة من الاحتجاجات بسبب مشاركته في السباقات.

وقال الفريق في بيان، يوم الاثنين، “تم اتخاذ قرار بإعادة تسمية وإعادة إطلاق العلامة التجارية للفريق، متخليا عن هويته الإسرائيلية الحالية، مع التزام ثابت تجاه المتسابقين والموظفين والشركاء القيمين”، مضيفا أن “الخطوة ضرورية لضمان مستقبل الفريق”.

وذكر الفريق أن المالك الحالي سيلفان آدامز سيتنحى عن الانخراط في الأعمال اليومية ولن يكون المتحدث الرسمي بعد الآن.

وأزال الفريق اسمه الكامل من قمصان لاعبيه خلال سباق إسبانيا للدراجات، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأعلن الفريق، شهر سبتمبر الماضي، أنه يقوم بمراجعة لعلامته التجارية للعام المقبل، بعد ضغوط من الرعاة لتغيير الاسم.

واستبعد الفريق من سباق إميليا للدراجات، الذي أقيم السبت الماضي.