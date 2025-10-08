الأهلي المصري يعلن اسم مدربه الجديد

بعد 37 يوما من الانتظار، أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الدنماركي ياس سوروب، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المصري المؤقت عماد النحاس.

وتولى النحاس المهمة عقب إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عقب الخروج من الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية بأمريكا، في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وذكر النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، أن أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية مدير الكرة، وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة.

يذكر أن ياس سوروب البالغ من العمر 55 عاما، كان قد سبق له تدريب العديد من الأندية، أبرزها آوغسبورغ الألماني وجينك وجينت البلجيكيين، بالإضافة إلى 3 أندية دنماركية هي ميتييلاند وإيسبيرغ وكوبنهاغن، كما درب منتخبي الدنمارك تحت 20 و21 سنة.

أما بالنسبة لإنجازاته فقد حقق خلال مشواره التدريبي 3 بطولات، جميعها بالدنمارك حيث فاز ببطولة الدوري مرتين مع ميتيلاند 2017 – 2018 ومع كوبنهاغن 2021 – 2022، وبطولة الكأس مع إيسبيرغ 2012 – 2013.