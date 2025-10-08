رونالدو يدخل قائمة المليارديرات لأول مرة في تاريخ كرة القدم.. هذه هي ثروته

أظهرت أحدث مؤشرات بلومبرغ للمليارديرات أن كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أصبح أول لاعب كرة قدم يدخل قائمة المليارديرات، حيث بلغت ثروته حوالي 1.4 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد توقيعه عقدًا جديدًا مع ناديه بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، ليواصل تصدره كشخصية رياضية عالمية.

وسلطت بلومبرغ الضوء على أن رونالدو حصل على أكثر من 550 مليون دولار كراتب سنوي بين 2002 و2023، بالإضافة إلى صفقة رعاية مع شركة نايكي بقيمة 18 مليون دولار سنويًا لمدة 10 سنوات، واتفاقيات مع علامات تجارية كبرى مثل أرماني وكاسترول، مما أضاف إلى رصيده أكثر من 175 مليون دولار.

ومنذ انضمامه إلى النصر قادمًا من مانشستر يونايتد عام 2023، أصبح رونالدو الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم براتب سنوي يصل إلى 177 مليون جنيه إسترليني (237 مليون دولار)، إلى جانب تقارير تشير إلى امتلاكه حصة تبلغ 15 بالمئة في النادي السعودي.

وانضم رونالدو بذلك إلى قائمة الرياضيين المليارديرات التي تضم أساطير مثل مايكل جوردان، ليبرون جيمس، تايغر وودز، روجر فيدرر، وماجيك جونسون.

وفي تصريحاته خلال حفل جوائز كرة القدم البرتغالية، أكد رونالدو أنه لا يفكر في الاعتزال قريبًا، قائلاً: “لا يزال يتملكني الشغف بكرة القدم… لا زلت أقدم أشياء جيدة وأساعد فريقي ومنتخب بلادي، وسأستمتع بما تبقى من سنوات في الملاعب”.