مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها

للمرة الرابعة في تاريخها، تأهلت مصر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام العام القادم بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد تأهلها 3 مرات من قبل أعوام 1934 و1990 و2018.

وجاء تأهل مصر هذه المرة، بعد فوز منتخبها الأول مساء اليوم الأربعاء على مضيفه جيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب العربي الزاولي، بالجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، لتحسم بذلك مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

ونجح النجم الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق هذا الإنجاز، بعدما أحرز هدفين من الثلاثة، فيما أحرز إبراهيم عادل الهدف الثالث.

وافتتح إبراهيم عادل التسجيل مبكرا لمنتخب مصر بضربة رأس بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو في الدقيقة الثامنة، وبعد 6 دقائق هز صلاح الشباك بتسديدة من وضع انفراد بعد تمريرة من محمود حسن تريزيغيه.

وعاد صلاح لهز الشباك مجددا بتسجيل الهدف الثالث لمصر والشخصي الثاني له في الدقيقة 84، بتسديدة متقنة من فوق الحارس بعد تمريرة طولية من مروان عطية ليرفع رصيده إلى الهدف 61 بقميص منتخب مصر.

وبات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أول مدرب يقود المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم كلاعب ومدرب، إذ سبق له المشاركة في نسخة 1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

يذكر نظام التصفيات، يقضي بتأهل أصحاب الصدارة بالمجموعات التسعة من تصفيات أفريقيا مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما ستخوض أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني الملحق، للحصول على فرصة إضافية لزيادة حصتها.