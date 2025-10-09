إندونيسيا تلغي تأشيرات رياضيين إسرائيليين وتمنع مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز

أعلنت السلطات الإندونيسية، الخميس، إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يسريل إهزا ماهيندرا: “تلتزم الحكومة الإندونيسية بسياسة راسخة تتمثل في عدم إجراء أي اتصال مع إسرائيل حتى تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة”.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 500 رياضي، بمن فيهم رياضيون إسرائيليون.

وأضاف أن “الحكومة حازمة في موقفها ولن تمنح تأشيرات للرياضيين الإسرائيليين الستة” الذين كان من المقرر، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، مشاركتهم في بطولة العالم للجمباز الفني في جاكرتا.

ولا تقيم إندونيسيا علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، والرأي العام في هذا البلد، أحد أكثر بلدان العالم الإسلامي اكتظاظا بالسكان، يدعم القضية الفلسطينية.

وأُلغيت التأشيرات التي صدرت للرياضيين الإسرائيليين بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي للجمباز، وفقا لما أعلن وزير الهجرة أغوس أندريانتو لموقع “كومباس.كوم” الإندونيسي.

وأضاف “كانت عملية إصدار التأشيرات بأكملها شفافة وجرت بمسؤولية وفقا للقوانين المعمول بها، ويأتي إلغاء التأشيرات بناء على مبادرة وطلب رسمي” من الاتحاد المسؤول عن تنظيم الحدث.