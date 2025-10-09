تعرف إلى قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 وأبرز إنجازاتها في البطولة

تستعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز العام المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات التي ضمنت تأهلها للبطولة حتى الآن.

وتشمل القائمة منتخبات من مختلف القارات، بعضها يحمل تاريخا عريقا في المسابقة مثل البرازيل والأرجنتين، وأخرى تسعى لتحقيق إنجازات جديدة في نسختها المقبلة.

وفيما يلي استعراض للمنتخبات المتأهلة وأبرز إنجازاتها في تاريخ كأس العالم.

الولايات المتحدة

المشاركة: المضيفة

أفضل أداء: المركز الثالث (1930)

المكسيك

المشاركة: المضيفة

أفضل أداء: دور الثمانية (1970-1986)

كندا

المشاركة: المضيفة

أفضل أداء: دور المجموعات (1986-2022)

اليابان

تأهلت في 20 مارس/ آذار.

أفضل أداء: دور 16 (2002-2010-2018-2022)

نيوزيلندا

تأهلت في 24 مارس.

أفضل أداء: دور المجموعات (1982-2010)

إيران

تأهلت في 25 مارس.

أفضل أداء: دور المجموعات (1978-1998-2006-2014-2018-2022)

الأرجنتين

تأهلت في 25 مارس.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1978-1986-2022)

أوزبكستان

تأهلت في 5 يونيو/ حزيران.

أفضل أداء: لم تتأهل من قبل.

كوريا الجنوبية

تأهلت في 5 يونيو.

أفضل أداء: المركز الرابع (2002)

الأردن

تأهل في 5 يونيو.

أفضل أداء: لم يتأهل من قبل.

أستراليا

تأهلت في 10 يونيو.

أفضل أداء: دور 16 (2006-2022)

البرازيل

تأهلت في 10 يونيو.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1958-1962-1970-1994-2002)

الإكوادور

تأهلت في 10 يونيو.

أفضل أداء: دور 16 (2006)

أوروغواي

تأهلت في 4 سبتمبر/ أيلول.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1930-1950)

كولومبيا

تأهلت في 4 سبتمبر.

أفضل أداء: دور الثمانية (2014)

باراغواي

تأهلت في 4 سبتمبر.

أفضل أداء: دور الثمانية (2010)

المغرب

تأهل في 5 سبتمبر.

أفضل أداء: قبل النهائي (2022)

تونس

تأهلت في 8 سبتمبر.

أفضل أداء: دور المجموعات (1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022)

مصر