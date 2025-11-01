الركلات الركنية تقود أرسنال لرقم قياسي جديد في البريميرليغ بفوزه على بيرنلي (فيديو)

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز (2-0) على مضيفه بيرنلي، اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

أحرز فيكتور غيوكيريس وديكلان رايس الهدفين في الدقيقتين 14 و35 من المباراة المقامة على ملعب “تيرف مور”. وجاء هدف غيوكيريس برأسية من ركنية، تابعها المدافع غابرييل ماغالهايس.

هذا الهدف هو الـ12 لـ”أرسنال” من كرات ثابتة في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والثامن من ركلة ركنية، وهو الأعلى لفريق في أول 10 مباريات بموسم في الدوري الممتاز.

كما أن كل أهدافه الخمسة الأولى خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاءت من ركلات ركنية.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 25 نقطة ليعزز وجوده على القمة، بعدما حقق فوزه الخامس تواليا، ليعزز معنوياته قبل أن يحل ضيفا على سلافيا براغ التشيكي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

كما أحبط أرسنال صحوة منافسه بيرنلي الذي حقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.