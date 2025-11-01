هدف ديالو المذهل في مرمى فورست يمنح مانشستر يونايتد نقطة التعادل (فيديو)
انتزع مانشستر يونايتد التعادل (2-2) من نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، بفضل تسديدة رائعة من عماد ديالو.
وفي سعيه لمواصلة صحوته بقيادة أموريم، بدا أن يونايتد في طريقه لتحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري بعد أن سجل البرازيلي المخضرم كاسيميرو هدف التقدم برأسية في الدقيقة 34.
مع ذلك، استسلم يونايتد في بداية الشوط الثاني عندما سجل مورغان جيبس وايت ونيكولو سافونا هدفين في أقل من دقيقتين، ساعدا فورست على قلب المباراة رأسا على عقب.
رد الضيوف بأداء جيد، لكنهم أصيبوا بالإحباط في محاولاتهم لاستعادة التعادل، حتى أطلق ديالو تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء قبل تسع دقائق من النهاية ليضمن نقطة لفريق أموريم.
وكاد ديالو يخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، إذ أهدر يونايتد فرصة الصعود إلى المركز الثاني في الترتيب بفوزه، مما ساعده على التقدم إلى المركز الخامس، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي.