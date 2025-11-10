باريس سان جيرمان يعود لقمة الدوري الفرنسي بفوز مثير على ليون (فيديو)

استعاد باريس سان جيرمان قمة ترتيب بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه أولمبيك ليون، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة 12 للمسابقة.

وبادر وارن زائير إيمري بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 26، لكن سرعان ما تعادل أفونسو موريرا لمصلحة ليون في الدقيقة 30.

ولم يهنأ الفريق المضيف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة الفرنسية 2-1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز أينسلي مايتلاند نيلز هدف التعادل لأولمبيك ليون في الدقيقة 50، غير أن جواو نيفيس منح النقاط الثلاث لسان جيرمان في الوقت القاتل، عقب تسجيله الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأنهى ليون المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني المخضرم نيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد سان جيرمان، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 27 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، الذي تراجع مجددا إلى المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد ليون، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات وتعادلين، عند 20 نقطة في المركز السابع.