برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني (فيديو)

قلص برشلونة الفارق في النقاط مع المتصدر ريال مدريد، وذلك بعدما فاز على مضيفه سيلتا فيغو 2-4، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ريال مدريد المتصدر، الذي تعثر بالتعادل السلبي مع مضيفه رايو فاليكانو في وقت سابق من يوم الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

تقدم برشلونة في الدقيقة العاشرة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ضربة جزاء، قبل أن يدرك سيلتا فيغو التعادل بعد ذلك بدقيقة عن طريق سيرخيو كاريرا.

وفي الدقيقة 37 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة، لكن سيلتا فيغو نجح في إدراك التعادل مرة أخرى عن طريق بورخا إيغليسياس في الدقيقة 43.

وسجل لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعود ليفاندوفسكي مجددا ويسجل الهدف الرابع لبرشلونة والثالث الشخصي له في الدقيقة 73.