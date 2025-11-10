شاهد: ميسي في كامب نو بعد غياب 4 سنوات.. وبرشلونة يتلقى الخبر متأخرا

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، أنه يرغب في العودة إلى كاتالونيا في يوم من الأيام، وذلك بعد زيارة طغت عليها السرية لملعب “كامب نو” الجديد.

وكتب ميسي في رسالة نشرها على إنستغرام، وأرفقها بخمس صور له ومقطع فيديو، أمس الأحد “الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بشدة، مكان كنت فيه سعيدا للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة وكأنني أسعد رجل في العالم”.

وأضاف المهاجم المخضرم (38 عاما) الذي قاد إنتر ميامي إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بتسجيله هدفين من رباعية الفوز على ناشفيل 4-0 في المباراة الثالثة، السبت “آمل أن أتمكن من العودة يوما ما، وليس فقط لأقول وداعا لاعبا، كما لم أتمكن أبدا من القيام بذلك”.

هل كانت إدارة برشلونة تعلم بالزيارة؟

الزيارة كانت خاصة للغاية، ولم تبلغ إدارة النادي بها، إذ أوضحت صحيفة “سبورت” أن ميسي وصل إلى برشلونة يوم الأحد على متن رحلة خاصة من ميامي برفقة صديقه المقرَّب رودريغو دي بول، وأقام في فندق قريب من الملعب مع رفيقه الدائم بيبي كوستا.

وفي المساء، تناول العشاء مع دي بول قبل أن يتوجها معا إلى “كامب نو” لمعاينة أعمال التجديد التي تنفذها شركة “ليماك” التركية، والتي منحت ميسي إذن الدخول، بحسب الصحيفة.

وخلال الجولة، وقف ميسي على أرضية الملعب التي لم يطأها منذ مغادرته النادي، والتقط صورا نشرها لاحقا للتعبير عن ارتباطه ببرشلونة ورغبته في وداع الجماهير لاعبا داخل الملعب.

اللافت أن الزيارة تزامنت مع خوض الفريق مباراته أمام سلتا فيغو في “بالايدوس”، وهو ما جعل الملعب خاليا من مسؤولي النادي.

ورغم أن إدارة برشلونة فوجئت بالأمر داخليا، فإن ردها العلني جاء ودودا، إذ نشرت عبر حساباتها عبارة “دائما مرحبا بك في بيتك يا ليو” مُرفَقة بصور من زيارة الأسطورة الأرجنتينية.

مرحباً بك دائماً وأبداً في بيتك، يا ليو. 💙❤️ pic.twitter.com/49xLH3A9u4 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 10, 2025

وعلى الرغم من رغبته المعلنة في البقاء في برشلونة، فقد غادر حائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات ناديه الأبدي في أغسطس/آب 2021 بنهاية عقده، على خلفية عدم قدرة النادي الكاتالوني على دفع راتبه البالغ 60 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2023.

وتأتي رسالة بطل مونديال قطر 2022 مع الأرجنتين بعد ثلاثة أيام من التدريب المفتوح أمام جماهير النادي الكاتالوني في ملعب “كامب نو” الذي تأخر موعد افتتاحه مرات عدة منذ اطلاق مشروع تجديده في يونيو/حزيران 2023