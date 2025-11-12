رياضة|أمريكا

كأس العالم 2026.. مشجعون يصدمون بأسعار ركن السيارات

مجسم كأس العالم 2026 (غيتي)
Published On 12/11/2025

من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.

 

وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

وتم تسعير تذكرة “ركن السيارات” لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو/تموز في دالاس بسعر 175 دولارا، في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.

وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.

أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

