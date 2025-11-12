كأس العالم 2026.. مشجعون يصدمون بأسعار ركن السيارات

من المتوقع أن ينفق حاملو تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم مبالغ طائلة لمجرد ركن سياراتهم في نسخة العام المقبل إذ تصل الأسعار على الموقع الرسمي للفيفا إلى 175 دولارا لكل تذكرة لركن السيارة.

FIFA is selling parking spots near 2026 World Cup stadiums for between $75 and $175 per spot and per gameday — more than the price of some actual match tickets at previous World Cups. Over the past month, as World Cup ticket sales began with record-smashing prices, FIFA also… pic.twitter.com/eW85KOBUjV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2025

وأذهلت هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا أثليتيك لأول مرة عشاق الرياضة في الولايات المتحدة التي تشتهر باعتمادها على السيارات، وهي إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة إلى جانب كندا والمكسيك.

وتم تسعير تذكرة “ركن السيارات” لمباراة قبل النهائي في 14 يوليو/تموز في دالاس بسعر 175 دولارا، في حين تم تحديد سعر ركن سيارة في مباراة بدور المجموعات عند 75 دولارا.

وسيكلف ركن السيارات في مباراة دور الثمانية في كانساس سيتي في 11 يوليو/تموز حاملي التذاكر 125 دولارا بينما يبلغ سعر ركن السيارات في مباريات دور المجموعات 75 دولارا.

أما الفيفا، الذي استخدم تسعيرا مرنا للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر للبطولة، فقد كان سعر تذاكر حضور المباريات في دور المجموعات يبدأ من 60 دولارا.