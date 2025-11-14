منتخب المغرب يطيح بنظيره الأمريكي ويتأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر للناشئين (فيديو)

حجز المنتخب المغربي لأقل من 17 عاما بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر 2025، بعدما تفوَّق على نظيره الأمريكي بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

تقدَّم المنتخب الأمريكي أولا بهدف سجله جود تيري في الدقيقة 21، ثم أدرك المغرب التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق عبد الله وزان، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغاربة بعد نجاحهم في تسجيل 4 ركلات مقابل إهدار أمريكا ركلتين.