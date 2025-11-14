منتخب مصر للناشئين يخسر بثلاثية أمام سويسرا ويودع مونديال قطر (فيديو)

ودع المنتخب المصري منافسات كأس العالم لكرة القدم لأقل من 17 عاما، وذلك بالخسارة أمام نظيره السويسري 3/1، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد أن احتل المنتخب المصري المركز الثالث في مجموعته وتأهل مع فنزويلا وإنجلترا، وصل إلى دور الـ32 باعتباره من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ليلتقي بسويسرا متصدرة المجموعة السادسة بسبع نقاط بعد فوزين على المكسيك وكوت ديفوار وتعادل مع كوريا الجنوبية.

وتقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 15 عن طريق نفيو شيرر، قبل أن يضيف إيثان بروشينز الهدف الثاني في الدقيقة .39 وضاعف المنتخب السويسري من تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق جيل ستيل في الدقيقة 58، فيما سجل أنس رشدي هدف مصر الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وسيلتقي المنتخب السويسري في دور الستة عشر مع الفائز من مواجهة أخرى تقام اليوم بدور الـ32 وتجمع بين أيرلندا وكندا.