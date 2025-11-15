الجزيرة مباشر تحاور عددا من لاعبي منتخب فلسطين في إسبانيا
التقت الجزيرة مباشر لاعبَي المنتخب الفلسطيني رامي حمادة ومصطفى زيدان قبل مباراة مرتقبة في مدينة بلباو الإسبانية، اليوم السبت، تجمع بين منتخبي فلسطين وإقليم الباسك على أرضية ملعب “سان ماميس” أمام 50 ألف متفرج.
وأكد اللاعبان أن فريقهم جاهز للمباريات الودية، وأنه يحمل طموحا كبيرا من أجل إعلاء علم فلسطين، كما أكدا أن الحرب الأخيرة راح ضحيتها عدد كبير من الرياضيين.
وحظيت المباراة بزخم إعلامي في ظل الدعم الإسباني البارز للقضية الفلسطينية، والدعم الواسع في المنطقة التي شهدت قبل أسابيع احتجاجات عطلت إحدى مراحل طواف إسبانيا للدراجات.
وفي دعم آخر للقضية الفلسطينية، يلتقي منتخب فلسطين مع فريق برشلونة الإسباني بعد يومين. وتأتي هذه اللقاءات دعما للقضية الفلسطينية، وتأتي كذلك في إطار استعداد المنتخب الفلسطيني للقاء نظيره الليبي في مباراة فاصلة، تحدد أيّا من المنتخبين يتأهل إلى اللعب في كأس العرب في الدوحة الذي يقام خلال الفترة من 1-18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
