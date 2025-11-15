تونس تودّع كأس العالم للناشئين بالخسارة أمام النمسا (فيديو)

ودَّع منتخب تونس منافسات بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما، بالهزيمة (0-2) أمام النمسا ضمن منافسات دور الـ23 من البطولة المقامة في قطر.

وتلقى المنتخب التونسي هدفين متأخرين في آخر 10 دقائق، فودَّع منافسات البطولة، في حين تأهل المنتخب النمساوي إلى دور الستة عشر.

وسجل يوهانس موسر هدفي النمسا، الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء حصل عليها فاسيلي ماركوفيتش، والثاني بعد دقيقة واحدة من تمريرة دومينيك دوبيس.

وكانت تقنية “الفيديو” قد ألغت ركلة جزاء حصل عليها المنتخب التونسي في الدقيقة 69 بعد التحقق من عدم وجود مخالفة، في حين أقرت التقنية أيضا صحة ركلة جزاء النمسا التي جاء منها هدف التقدم.

وتنتظر النمسا مواجهة أوروبية مع إنجلترا في دور الـ16، بعدما فاز المنتخب الإنجليزي في وقت سابق اليوم على كوريا الجنوبية (2-0) أيضا.