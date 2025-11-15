مصرع محمد صبري لاعب الزمالك السابق إثر حادث مأساوي وجماهير الكرة المصرية تنعى “المدفعجي”

شهدت منطقة التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، أمس الجمعة، وقوع حادث سير مروع أودى بحياة لاعب الزمالك السابق والمذيع بقناة النادي محمد صبري عن عمر ناهز 51 عاما، بعدما فقد السيطرة على سيارته وانحرفت به خارج مسار الطريق لتصطدم بقوة بجدار مبنى تحت الإنشاء.

ووفق التحريات التي أوردتها الصحافة المصرية، كان صبري يقود سيارته بسرعة أعلى من المعتاد في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى اختلال توازن المركبة وانحرافها عن خط السير.

وأظهرت المعاينة أن مقدمة السيارة تهشمت بالكامل نتيجة الارتطام العنيف، ليلقى اللاعب مصرعه في الحال قبل وصول فرق الإسعاف.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، فيما قررت نيابة القاهرة الجديدة استدعاء لجنة من المرور لفحص السيارة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع التصادم، بالإضافة إلى التصريح بدفن الجثمان.

البقاء والدوام لله

لاعب عظيم موهوب مخلص و استحق مكانه عظيمه في قلب كل مشجعي نادي #الزمالك و الجماهير المصريه

ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله و انا اليه راجعون#محمد_صبري pic.twitter.com/3GKP303wLM — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) November 14, 2025

مسيرة المدفعجي

ولد محمد صبري في 7 إبريل/ نيسان 1974 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

بدأ مسيرته مع الفريق الأول لنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري عام 1994.

خلال مشواره الممتد حتى 2003، حقق صبري 11 بطولة مع القلعة البيضاء، وكان أحد أبرز نجوم خط الوسط وصاحب تسديدات قوية منحته لقب “المدفعجي”.

شيكابالا باكيا 🗣️ التيشرت اللي أنا لابسه ده جمهور الزمالك كان بيحبه بسبب محمد صبري ، ومع أول تدريب ليا مع الفريق الأول اتصلت بأهلي قولتلهم كنت بـ اجري جنب محمد صبري. pic.twitter.com/S5ge0Vbbi8 — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) November 14, 2025

أحرز صبري عدة أهداف أيقونية، من بينها هدفه في شباك أحمد شوبير بأحد لقاءات القمة، وهدفه الشهير في مرمى عصام الحضري موسم 1999.

بعد رحيله عن الزمالك، انضم إلى نادي كاظمة الكويتي ثم نادي الاتحاد السكندري، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2004 ويتجه إلى العمل الإعلامي، حيث أصبح أحد الوجوه البارزة في قناة الزمالك.

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا صبري لمحزونون

ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا اليه راجعون

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وألهمنا و أهله الصبر والسلوان

نسألكم الدعاء#محمد_صبري pic.twitter.com/1jnBoUmHNZ — Dr.kh (@khaled06912864) November 14, 2025

تفاعل كبير على مواقع التواصل

أثارت وفاة صبري صدمة كبيرة بين جماهير الكرة المصرية وزملائه الذين نعوه بكلمات مؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدّر اسمه قوائم الأكثر تداولا.

ونعى النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللاعب الراحل عبر بيان على منصة إكس.

⚫️ الأهلي ينعى الكابتن محمد صبري لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق pic.twitter.com/oN6t06VnJG — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 14, 2025

هاتوحشنا يا اسطورتنا .. الكونت محمد صبري pic.twitter.com/HY2OTjhPO7 — Mikel AyouB – مايكل أيوب (@MiKeLAyouB) November 15, 2025