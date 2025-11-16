50 ألف متفرج يحضرون مباراة منتخب فلسطين والباسك الإسباني (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت منتخبَي فلسطين وإقليم الباسك على أرضية ملعب “سان ماميس”، في مدينة بلباو الإسبانية، حضور أكثر من 50 ألف متفرج.

وحظيت المباراة بزخم إعلامي في ظل الدعم الإسباني البارز للقضية الفلسطينية، والدعم الواسع في المنطقة التي شهدت قبل أسابيع احتجاجات عطلت إحدى مراحل طواف إسبانيا للدراجات.

وفي دعم آخر للقضية الفلسطينية، يلتقي منتخب فلسطين مع فريق برشلونة الإسباني بعد يومين.

وتأتي هذه اللقاءات دعما للقضية الفلسطينية، وتأتي كذلك في إطار استعداد المنتخب الفلسطيني للقاء نظيره الليبي في مباراة فاصلة، تحدد أيّا من المنتخبين يتأهل إلى اللعب في كأس العرب في الدوحة الذي يقام خلال الفترة من 1-18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.