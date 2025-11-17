الأهم بعد الغراند سلام..سينر ينهي العام بفوز أمام جماهيره على ألكاراز في تورينو

حصد الإيطالي يانيك سينر الأحد لقب البطولة الختامية للتنس المقامة بمدينة تورينو الإيطالية عقب فوزه على الإسباني كارلوس ألكاراز بثلاث مجموعات مقابل لا شيء.

وجاءت نتائج المجموعات (7 / 6) و(7 / 4) و(7 / 5) ليختم سينر العام بفوز على أرضه وأمام جماهيره على منافسه الإسباني اللدود.

سينر حافظ على لقبه محققا فوزه الثاني فقط هذا العام على ألكاراز بعدما تفوق عليه في نهائي بطولة ويمبلدون بالعاصمة البريطانية لندن.

ورغم الهزيمة أنهى ألكاراز العام متصدرا تصنيف اللاعبين المحترفين على مستوى العالم. كما خاض أول نهائي له في البطولة التي تضم أفضل 8 لاعبين في التصنيف خلال العام.

وقال سينر في تصريحات عقب اللقاء “لقد كان موسما رائعا خاصة أن أنهيه بهذه الطريقة المميزة أمام المشجعين الإيطاليين”.

ونشر سينر، على صفحته على منصة إكس، صورة له وهو يقبل كأس البطولة مع عبارة واحدة “شكرا تورينو”

من جانبه قال ألكاراز “أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته اليوم فسينر لم يخسر أي مباراة في الملاعب المغلقة طوال عامين لذلك هذا يعطينا فكرة عن مدى قوته كلاعب كما أنه يبذل جهدا كبيرا مع فريقه التدريبي ويعود بشكل أقوى بعد كل خسارة لقد فاز بشكل مستحق”.

ولا يزال ألكاراز متقدما على سينر في مجموع المواجهات المباشرة من خلال تحقيق 10 انتصارات على اللاعب الإيطالي، مقابل 6 هزائم.

ونشر ألكاراز تهنئة لسينر على صفحته على منصة إكس قائلا “خالص التهاني لسينر وفريقه على الفوز بالبطولة وعلى الموسم الرائع وأتمني أن أكون هنا الموسم المقبل وأنافس على اللقب شكرا للجميع”.

Congratulations for the trophy and for the season @janniksin and team! 👏🏻 I hope to come back next year and fight for this title! 😍 Grazie a tutti! ❤️ 📸 Getty pic.twitter.com/PiTODmcWGn — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 16, 2025

وألتقى سينر وألكاراز في آخر 3 مباريات نهائية في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) حيث فاز ألكاراز على سينر في نهائي بطولة فرنسا (رولان غاروس) فيما ثأر سينر في ويمبلدون ثم تفوق ألكاراز مجددا في نهائي بطولة أمريكا المتوحة (فلاشينغ ميدوز) وكذلك في نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة.

وفي المجمل، حصل ألكاراز على ست بطولات كبرى، فيما توج سينر بأربعة ألقاب.

وكان ذلك الفوز هو العاشر على التوالي لسينر في نهائيات المحترفين بعد الخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي عام 2023 بل إنه لم يخسر أي مجموعة أيضا كما عزز سلسلة انتصارته في الملاعب المغلقة الصلبة إلى 31 مباراة.