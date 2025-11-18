الجزيرة مباشر تحاور قائد “الفدائي” بشأن مواجهة كتالونيا ورسالة الفريق لفلسطين (فيديو)

يستعد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم لخوض مواجهة ودية في برشلونة أمام منتخب إقليم كتالونيا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار جولة كروية تهدف -وفق لاعبي “الفدائي”- إلى إيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم، بجانب الاستفادة الفنية من اللعب أمام منافسين من طراز رفيع.

وقال قائد المنتخب مصعب البطاط، في مقابلة مع الجزيرة مباشر أمام مقر بعثة المنتخب في برشلونة، إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الفلسطيني التي يخوض فيها مباريات بهذا المستوى، مؤكدا أن مواجهة كتالونيا تُعَد المباراة الثانية خلال 72 ساعة بعد لقاء منتخب إقليم الباسك.

وفي معرض حديثه عن رمزية المشاركة، قال البطاط إن تمثيل فلسطين “شرف لأي لاعب”، موضحا أن المنتخب “يحمل رسالة وقضية شعب كامل يتعرض لإبادة على مدار أكثر من عامين”، مستذكرا مشهد المباراة السابقة أمام الباسك حين “هتف 53 ألف متفرج بالحرية لفلسطين”.

وفي ختام المقابلة، وجَّه البطاط الشكر لكل داعمي القضية الفلسطينية “سواء بالحضور للمباريات أو عبر منصات التواصل”، مؤكدا “كلنا لاعبين ما رح نبخل بأي مجهود أو قطرة عرق حتى نسعد أصغر طفل موجود في فلسطين”.

وشهد ملعب سان ماميس في مدينة بلباو، مساء السبت، مباراة ودية بين فريق إقليم الباسك والمنتخب الفلسطيني، انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في لقاء حمل طابعا تضامنيا واسعا مع فلسطين وقطاع غزة.

وحملت المباراة أبعادا رياضية تضامنية وثقافية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر في بلباو، لتصل إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين، وفق ما ذكره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن كل عائدات هذه المباراة ستُخصَّص لمنظمة غير حكومية تنفّذ أعمالا إنسانية في غزة.