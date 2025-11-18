العراق يتأهل إلى الملحق المونديالي بعد انتصار مثير على الإمارات (فيديو)

قلب منتخب العراق الطاولة على ضيفه الإمارات ليحقق فوزا دراميا بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، ليتأهل أسود الرافدين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تقدَّم المنتخب الإماراتي بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 52 من المباراة المقامة على ملعب البصرة، وأدرك العراق التعادل بهدف مهند علي في الدقيقة 66.

وانتزع أسود الرافدين بطاقة التأهل بهدف قاتل سجله أمير العماري بركلة جزاء في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يتأهل المنتخب العراقي إلى الملحق العالمي متفوقا بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، بعد التعادل ذهابا بنتيجة 1-1 يوم الخميس الماضي.

وبذلك يصبح العراق رابع منتخب يتأهل إلى الملحق العالمي بعد الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة وبوليفيا، ويتبقى مقعدان لقارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”.

وستقام منافسات الملحق العالمي في شهر مارس/آذار المقبل، لحسم مقعدين جديدين في كأس العالم.