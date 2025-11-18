رياضة|أفريقيا

المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عاما بفوزه على مالي (فيديو)

Published On 18/11/2025
آخر تحديث: 09:44 PM (توقيت مكة)

تقدَّم منتخب المغرب إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما بفوزه (3-2) على مالي في مواجهة إفريقية خالصة، اليوم الثلاثاء، في البطولة المقامة في قطر.

ويلعب المغرب أمام البرازيل من أجل بلوغ الدور قبل النهائي يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنح زياد باها التقدم للمغرب في الدقيقة 29، ثم تعادل ندجيكورا بومبا لمالي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

لكن إسماعيل العود استعاد التقدم للمنتخب المغربي في الدقيقة 11 للوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف العود (16 عاما) الهدف الثالث في الدقيقة 66، ولم يكن هدف سيدو ديمبلي في الوقت المحتسب بدل الضائع كافيا لعودة مالي في النتيجة.

وبهذه النتيجة، يستمر تفوُّق منتخبات الفئات السنية في المغرب، بعد الفوز بكأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي الشهر الماضي.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

