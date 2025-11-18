كأس العالم 2026.. ترامب يكشف خبرا سارا للمشجعين ووزير خارجيته يصدمهم (فيديو)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، يوم الاثنين، إطلاق نظام جديد يمنح أولوية كاملة بمواعيد الحصول على التأشيرات إلى الولايات المتحدة لجماهير بطولة كأس العالم 2026.

وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي أعلن ترامب عن نظام “فيفا باس” (FIFA Pass) المصمم لتسريع مقابلات التأشيرات لحاملي تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتهدف المبادرة إلى ضمان دخول المشجعين الدوليين إلى الولايات المتحدة بسلاسة مع الحفاظ على قواعد الهجرة الصارمة.

وحث ترامب المشجعين الذين يخططون للسفر لحضور كأس العالم على التقدم بطلب للحصول على تأشيراتهم على الفور.

وفي الاجتماع، أشاد رئيس الفيفا بهذه المبادرة، وقال إن العملية الجديدة ستساعد في إدارة التدفق الهائل للزوار المتوقع لبطولة العام القادم.

تذكرة المونديال ليست ضمانا

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن تخصيص أكثر من 400 موظف قنصلي إضافي لتسريع معالجة الطلبات.

وأكد روبيو أن امتلاك المشجعين لتذكرة المونديال لا يعني بالضرورة أن صاحبها سينال التأشيرة الأمريكية، لكن (FIFA Pass) “سيتيح لك أولوية في المواعيد وإنجازا للإجراءات بسرعة”.

وتأتي الخطوة ضمن جهود لتخفيف الضغط المتوقع على القنصليات الأميركية في ظل الإقبال العالمي الكبير على حضور البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.