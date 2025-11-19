شاهد: الإعلان عن جوائز الأفضل لعام 2025 في إفريقيا

توج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ضمن جوائز الأفضل في أفريقيا لهذا العام.

وتسلم حكيمي، الأربعاء، الذي يعاني من الإصابة حاليا، حيث تنقل داخل المسرح بواسطة دراجة، الجائزة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس كاف.

وتفوق حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان المغربي، على كل من المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق جالطة سراي التركي، اللذين تواجدا معه في قائمة المرشحين للحصول على الجائزة.

وسبق للثلاثي أن ترشح للحصول على الجائزة عام 2023، وتوج بها أوسيمين للمرة الوحيدة في مسيرته حتى الآن.

وجاءت باقي الجزائز على النحو التالي :-

المغربية غزلان الشباك تفوز جائزة أفضل لاعبة إفريقية لعام 2025.

النجمة المغربية ضحى المدني تفوز بجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا لعام 2025.

النجم الصاعد عثمان ماما لاعب واتفورد والمغرب يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب بأفريقيا.

كليمنت مزيزي لاعب يانج أفريكانز التنزاني يفوز بجائزة أفضل هدف في أفريقيا 2025.

نادي بيراميدز المصري يتوج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2025.

منتخب المغرب للشباب تحت 20 عامًا الفائز بكأس العالم يفوز بجائزة أفضل فريق في أفريقيا 2025.

المغربي ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025.

النيجيرية تشياماكا نادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا لعام 2025.

روبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر يفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025.