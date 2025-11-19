فرحة هستيرية.. “كوراساو” تحقق الإعجاز الكروي وتتأهل لمونديال 2026 (فيديو)

خيمت أجواء فرح هستيرية على لاعبي منتخب كوراساو وطاقمه الفني بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

وحسمت كوراساو بطاقة العبور بعد تعادلها السلبي مع ملاحقتها المباشرة جامايكا، لترفع رصيدها إلى 12 نقطة وتتقدم بفارق نقطة واحدة على جامايكا، التي ستخوض الملحق العالمي لاحقًا بحثًا عن فرصة ثانية للتأهل.

ونجح المدرب الهولندي الخبير ديك أدفوكات (78 عامًا) في بناء منتخب قوي يعتمد في قوامه الأساسي على محترفين ينشطون في هولندا وينحدرون من جزر الأنتيل، ليقود كوراساو إلى أهم إنجاز في تاريخها الكروي.

وبذلك تصبح كوراساو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة وتُعد جزءًا يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة هولندا، أصغر دولة في التاريخ تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي كانت تحمله أيسلندا.