برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات بفوزه 3-1 على إلتشي (فيديو)

برشلونة يستفيق من صدمة الكلاسيكو بثلاثية في إلتشي
Published On 2/11/2025
آخر تحديث: 3/11/2025 12:09 AM (توقيت مكة)

قادت أهداف لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد برشلونة إلى الفوز 3-1 على إلتشي، الأحد، دافعةً حامل لقب الدوري الإسباني إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

سارع برشلونة إلى تأكيد هيمنته على ملعب مونتجويك الأولمبي، سعيًا لاستعادة توازنه بعد خسارته 2-1 أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الأسبوع الماضي.

استغل برشلونة خطأين دفاعيين من إلتشي في الدقائق الأولى ليتقدم بهدفين سجلهما يامال وتوريس في الدقيقتين 9 و11.

وقلص رافا مير الفارق، مسجلًا من هجمة مرتدة سريعة قبل الاستراحة مباشرة، لكن راشفورد عزز تقدم أصحاب الأرض بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ليضمن 3 نقاط ثمينة.

المصدر: رويترز

