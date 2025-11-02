تشيلسي يحسم ديربي لندن بفوزه على توتنهام بهدف بيدرو (فيديو)

حسم فريق تشيلسي الديربي اللندني لصالحه بفوز ثمين على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (1-0)، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة، لكن توتنهام يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي رابع الترتيب.

وتجاوز تشيلسي بهذا الفوز كبوة الخسارة على ملعبه أمام سندرلاند في الجولة الماضية، لترتفع معنوياته قبل مواجهة قره باغ الأذربيجاني، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

أما توتنهام بقيادة مدربه الدنماركي توماس فرانك، فسيكون عليه التعويض عندما يخوض مباراتين متتاليتين على ملعبه أمام كوبنهاغن الدنماركي، الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وبعدها بأربعة أيام يستقبل مانشستر يونايتد في مواجهة قوية بالدوري.