ثنائية مبابي تساعد ريال مدريد في الفوز على فالنسيا وتعزيز قبضته على صدارة الدوري (فيديو)

سجل كيليان مبابي هدفين ليقود ريال مدريد إلى فوز سهل 4-0 على فالنسيا المتعثر السبت، كما سجل جود بيلينغهام وألفارو كاريراس هدفين آخرين ليساعدا متصدر الدوري الإسباني على تحقيق فوزه الثالث عشر من أصل 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وعزز هذا الفوز رصيد ريال مدريد في صدارة الترتيب ليصل إلى 30 نقطة، متقدمًا بسبع نقاط على فياريال صاحب المركز الثاني، وبثماني نقاط على برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي يتساوى مع أتلتيكو مدريد برصيد 22 نقطة، لكن لديه مباراة مؤجلة.

ومنح مبابي أصحاب الأرض التقدم بهدفين في الدقيقتين 19 و31، حيث سجل أولهما من ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد من سيزار تاريغا، ثم بعد 12 دقيقة، سدد كرة هوائية مباشرة من مسافة قريبة في الشباك.

وفي الدقيقة 44، وبعد أن تصدى حارس فالنسيا جولين أغيريزابالا لركلة جزاء من فينيسيوس جونيور، أطلق بيلينغهام تسديدة أرضية رائعة من على حافة منطقة الجزاء سكنت الزاوية السفلى للمرمى ليرفع النتيجة إلى 3-0، بينما أطلق كاريراس تسديدة من زاوية لا يمكن إيقافها في الدقيقة 82 ليحسم الفوز الساحق.