صلاح يصل إلى الهدف 250 مع ليفربول بالفوز 2-0 على أستون فيلا (فيديو)

أوقف ليفربول أخيرا سلسلة هزائمه المخيبة للآمال بفوزه 2-0 على أستون فيلا، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، وأصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 250 هدفا للفريق.

وخاض ليفربول، الذي يدربه أرنه سلوت، المباراة تحت ضغط متزايد بعد أربع هزائم متتالية في الدوري ضمن ست هزائم خلال آخر سبع مباريات في كل المسابقات، لكنه حقق الفوز ليقلص الفارق مع أرسنال متصدر الدوري إلى سبع نقاط، إذ رفع رصيده إلى 18 نقطة. بينما تراجع فيلا إلى المركز 11 برصيد 15 نقطة.

وافتتح صلاح التسجيل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر خطأ فادح من إيمي مارتينيز حارس أستون فيلا، والذي مرر الكرة مباشرة إلى نجم ليفربول.

وانضم صلاح إلى روجر هانت وايان راش في قائمة اللاعبين الذين سجلوا 250 هدفا مع ليفربول.

وأضاف رايان خرافنبيرخ الهدف الثاني في الدقيقة 58 عندما سدد كرة قوية ارتطمت بباو توريس وسكنت شباك مارتينيز.