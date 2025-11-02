مانشستر سيتي يستعيد بريقه بثلاثية أمام بورنموث ويقتنص وصافة الدوري (فيديو)

قدّم إيرلينغ هالاند أداءً رائعًا آخر في إنهاء الهجمات بقوة بتسجيله هدفين، الأحد، ليقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث 3-1 والتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجّل النرويجي هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول على ملعب الاتحاد، ليبتعد فريق بيب غوارديولا بست نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 19 نقطة، بينما تراجع بورنموث إلى المركز الرابع في الجدول برصيد 18 نقطة.

وكسر هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا في 10 مباريات، الجمود في الدقيقة 17، برأسية من منتصف الملعب مباشرة، ثم اندفع نحو المرمى قبل أن يسدد بهدوء في مرمى جورجي بيتروفيتش.

ورد بورنموث بهدف عن طريق تايلر آدامز، الذي سدد الكرة ببراعة من ركلة ركنية في الدقيقة 25. لكن الضيوف لم يكتفوا بالتعادل، إذ استعاد هالاند تقدم سيتي بعد ثماني دقائق، متجاوزًا دفاع بورنمتوث قبل أن يتخطى بيتروفيتش ويسدد من زاوية ضيقة. وأضاف نيكو أوريلي الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 60.