الكشف عن المنتخب المنافس للعراق في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

أسفرت قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، والتي جرت الخميس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب العراق أمام الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في نهائي أحد مساري الملحق، الذي تستضيفه المكسيك بين 23 و31 مارس/آذار المقبل.

وفي المسار الآخر، تلعب جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام الفائز بين جامايكا وكاليدونيا الجديدة، على أن يتأهل الفائزان من النهائيين مباشرة إلى النهائيات التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخباً في كلّ من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

طريق العراق نحو الحلم العالمي

وتأهل أسود الرافدين إلى الملحق بعد تفوقهم على الإمارات 3-2 في مجموع مباراتي الدور الخامس من التصفيات الآسيوية، عقب حلولهم في وصافة المجموعة الثانية بالدور الرابع خلف السعودية بفارق الأهداف.

وبحسب نظام الملحق، يشارك المنتخبان الأعلى تصنيفاً مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار، وهو ما يمنح العراق (تصنيف 58 عالمياً) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (تصنيف 56) أفضلية انتظار خصميهما من الدور نصف النهائي.

أما المنتخبات الأخرى فجاءت تصنيفاتها كالآتي: جامايكا (70)، بوليفيا (76)، سورينام (123)، وكاليدونيا الجديدة (149).

وفي حال فوز العراق في المباراة النهائية لمساره، فإنه سيحجز مقعده في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته الأولى في نسخة 1986 بالمكسيك، حين ضمت قائمته أسماء لامعة مثل أحمد راضي وحسين سعيد، وودّع البطولة من الدور الأول بعد ثلاث خسائر أمام الباراغواي وبلجيكا والمكسيك.