“الماعز”.. البيت الأبيض يعلن هوية أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم (فيديو)

نشر البيت الأبيض على موقعه الرسمي مقطع فيديو يوثق لقاءً جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي كان مرفوقًا بزوجته جورجينا رودريغيز.

وأرفق الحساب الرسمي للبيت الأبيض الفيديو بعبارة Two GOATS، أي “ماعزان”، في إشارة إلى ترامب ورونالدو. وتُستخدم كلمة GOAT على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي عند الحديث عن أبرز نجوم كرة القدم والرياضات الأخرى، وغالبًا ما تُرفق صور اللاعبين برمز الماعز.

ويعود ذلك إلى أن كلمة GOAT ليست إهانة، بل اختصار لعبارة Greatest Of All Time وتعني “الأفضل في التاريخ”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقب اشتهر أولا عند إطلاقه على النجم الأرجنتني ليونيل ميسي من قِبل صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، التي وصفته بـ”لاعب الماعز” بمعنى اللاعب الأفضل عبر العصور.

من جهته وجه النجم المخضرم، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال لكرة القدم الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقباله في زيارة سريعة للاعب إلى البيت الأبيض.

نشر رونالدو ثلاث صور تجمعه بزوجته جورجينا رودريجيز وكذلك ترامب، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب “شكرا سيدي الرئيس على دعوتك الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا”.

أضاف النجم البرتغالي “لكل منا قيمة ما ليقدمها، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعةَ والمسؤوليةَ والسلام الدائم”.

"أعتقد أنه بات يكن لي قدرا أكبر من الاحترام الآن".. الرئيس الأميركي دونالد #ترامب: ابني بارون من أشد المعجبين بكريستيانو #رونالدو#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/D5DMZMWeje — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2025

وكان كريستيانو رونالدو حاضرا في حفل العشاء الرسمي الذي أقامه ترامب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض.

وقال ترامب على هامش حفل العشاء “يتواجد في القاعة هنا مجموعة من أكبر قادة العالم، وفي عالم الأعمال والرياضة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي مازحا “كما تعلمون، ابني الأصغر (بارون) من أشد المعجبين برونالدو، وأعتقد أن احترامه لي زاد بشكل كبير بسبب هذه الزيارة”.

ويلعب رونالدو لنادي النصر السعودي. وينوي أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب البرتغالي، والهداف التاريخي للمنتخب أن يشارك في بطولة كأس عالم أخرى العام المقبل، عندما تقام البطولة في أمريكا وكندا والمكسيك.